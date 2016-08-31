В Канаді 100-річна жінка пробігла стометрівку
03:32, 31 серпня 2016Інше
328
100-річна жителька Індії здобула золоту медаль у міжнародному забігу в Канаді
В Канаді 100-річна жінка пробігла стометрівку / скріншот відео
Стометрівка у сто років. У такому віці жителька Індії – Ман Каур здобула золоту медаль у міжнародному забігу в Канаді для учасників, кому за 30-ть
Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Читайте такожУ США 92-річна жінка пробігла марафон
Щоправда, у своїй віковій категорії бабуся була єдиною представницею.
Секретом успіху 100-літня спортсменка назвала здорове харчування та фізичні тренування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter