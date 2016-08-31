В Канаді 100-річна жінка пробігла стометрівку

03:32, 31 серпня 2016
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100-річна жителька Індії здобула золоту медаль у міжнародному забігу в Канаді

100-летняя жительница Индии получила золотую медаль в международном забеге в Канаде /

Стометрівка у сто років. У такому віці жителька Індії – Ман Каур здобула золоту медаль у міжнародному забігу в Канаді для учасників, кому за 30-ть

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Щоправда, у своїй віковій категорії бабуся була єдиною представницею.

Секретом успіху 100-літня спортсменка назвала здорове харчування та фізичні тренування.

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