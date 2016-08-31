Лідери 17 національних антидопінгових організацій запропонували реформувати WADA

Про це повідомляє РБК з посиланням на BBC.

Зокрема, запропоновано заборонити керівникам WADA займати важливі позиції в інших спортивних організаціях. У цьому зв'язку Бі-бі-сі зазначає, що президент Всесвітнього антидопінгового агентства Крейг Ріді також є віце-президентом Міжнародного олімпійського комітету (МОК), що призвело до критики у зв'язку з потенційним конфліктом інтересів.

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Крім того, учасники саміту запропонували, зокрема, внести до кодексу WADA поправки, які передбачали б «ясні санкції за великомасштабний підрив антидопінгової системи»; збільшити можливість WADA розслідувати і накладати адекватні санкції за порушення кодексу; посилити WADA за рахунок зростання інвестицій.

«Ми усвідомлюємо, що знаходимося на роздоріжжі в боротьбі за чистий спорт», — підкреслили лідери антидопінгових організацій за підсумками саміту. Вони зазначили, що запропоновані реформи покликані захистити чистих атлетів, повернути впевненість у всесвітньої антидопінгової роботи, якої було завдано серйозної шкоди, а також гарантувати, що «тривожні події останнього років» не повторяться.

Лідери антидопінгових організацій також закликали МОК і Росію забезпечити безпеку інформаторів WADA Юлії Степанової і її чоловіка Віталія.

Пропозицію реформи було зроблено антидопінговими організаціями Австралії, Австрії, Канади, Данії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Ірландії, Японії, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Швеції, Сінгапуру, Швейцарії, Великобританії, США.