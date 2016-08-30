Українська федерація фігурного катання на ковзанах заявила про нелегітимність альтернативної федерації

Про це президент УФФК Євген Ларін заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Ларін заявив, що проти нього особисто та федерації постійно ведуться інформаційні атаки.

«Я довго не міг зрозуміти, чим зумовлене таке протистояння моїй команді, яка намагається впровадити реформи в федерації, намагається зробити її чесною і прозорою. Мені довелося жорстко звільнити низку співробітників, частину яких правоохоронні органи підозрюють у серйозних фінансових шахрайствах. Але, як виявилося, у федерації досі залишаються приховані сили, для яких реформи і порядок смертельно небезпечні. Моїй команді не хотіли дати можливість зруйнувати схеми, які роками і десятиліттями були джерелами доходу для ряду керівників федерації. Я тоді сказав і кажу сьогодні, що поки я керівник федерації - шахраям не буде місця ані в федерації, ані в спорті», - підкреслив Ларін.

За його словами, апогей протистояння настав, коли 25 серпня «група шахраїв із числа колишніх співробітників УФФК» провела збори громадян, яке незаконно назвала конференцією федерації.

«Публікуючи релізи про свою спробу рейдерського захоплення УФФК, шахраї намагаються створити видимість масштабності своєї афери. Шахраї дурили і дурять не тільки громадськість, спортсменів, юних фігуристів та їх батьків, вони намагалися і намагаються обдурити офіційну владу України. Використовуючи купку ангажованих колишніх і діючих чиновників різного рівня, група шахраїв продовжує розвивати цю аферу», - сказав Ларін.

Також президент УФФК зазначив, що «у цих людей є імена у фігурному катанні. Людмила Михайловська - колишній вигляді-президент УФФК і колишній директор школи "Лідер", Анастасія Макарова - колишній генсек УФФК, заступник директора школи "Лідер", Ірина Медведєва - екс-співробітник УФФК, нині суддя міжнародної категорії, що представляє Федерацію фігурного катання Азербайджану, Ольга Петрова - колишній директор школи фігурного катання "Сюїта", подружжя Амірханови Марина (колишній головний тренер з фігурного катання Міністерства молоді і спорту) і Данило (співробітник Міністерства молоді і спорту)...».

Як стверджує Ларін, ці люди чинять тиск на членів Української федерації фігурного катання.

«За твердженням цих громадян, здійснюючи свій рейдерське захоплення, вони спираються на дуже серйозних людей у владі, що забезпечує їм дуже серйозний ресурс. Шахраї чинять тиск на членів УФФК телефонуючи їм, лякаючи прізвищами, звільненнями, особистими переслідуваннями, позбавленням можливості займатися улюбленою справою», - заявив він.

При цьому президент УФФК підкреслив, що продовжить проводити реформи в федерації та очищення її від тимчасових, шахраїв, злодіїв та різних діячів організації фінансових афер».

За словами Ларіна, 28 жовтня відбудеться конференція УФФК, на якій будуть розглянуті результати системних реформ, затверджена подальша програма діяльності та, відповідно до статуту федерації, буде обраний новий президент.

Говорячи про подальші можливі варіанти розвитку подій у зв'язку з фактом створення другої федерації фігурного катання, Ларін зазначив, що дати правову оцінку діям організаторів «так званої «конференції УФФК» має Міністерство юстиції.

«Це також відповідальність Міністерства молоді та спорту, це в чомусь відповідальність Національного олімпійського комітету. Зі свого боку, скажу: ми єдина національна федерація, яка представляє інтереси фігурного катання, що має договір з Міністерством молоді і спорту про співпрацю, яка визнана Міжнародною спілкою ковзанярів (ISU) і якій вже в 2017 році буде 25 років», - додав Ларін.

Разом з тим він зазначив, що засідання організаторів «так званої «конференції УФФК» проходило у Міністерстві спорту.

«Ми, у свою чергу, адресували Мінспорту питання, на якій підставі це все відбувається, але ніякої відповіді поки не отримали. Як тільки ми отримаємо якусь відповідь, я готовий абсолютно відкрито поділитися цією відповіддю зі ЗМІ», - сказав Ларін.

У свою чергу, голова юридичної комісії УФФК Віктор Кулакевич повідомив, що ще в лютому за ініціативи київської влади почався аудит двох столичних шкіл фігурного катання - "Лідер" і "Сюїта", за підсумками якого були виявлені фінансові порушення і недостача на суму 1 млн 153,2 тис. грн.