Під час матчу US Open на французького тенісиста впало табло (відео)

Французький тенісист Гаель Монфіс став жертвою табло, що впало під час матчу Відкритого чемпіонату США. Відеозапис інциденту виклав на YouTube користувач Федеріко Коппіні.

Спортсмен біг за м'ячем і, перебуваючи біля стіни корту і відбиваючи м'яч, зачепив табло, яке за кілька секунд впало. Монфіс встиг відскочити і табло лише зачепило його ногу.

"Коли ти занурений у гру, нічого не відчуваєш. Просто стрибаєш. Я побачив стіну, але мені пощастило. Було трохи боляче, але я легко відбувся. Табло могло впасти мені на голеностоп", — розповів Монфіс після матчу в інтерв'ю офіційному сайту Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP).

Монфіс в першому колі турніру обіграв Жіля Мюллера з Люксембургу з рахунком 6:4, 6:2, 7:6 (7:5).