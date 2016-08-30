Семирічна дівчинка знайшла золоту медаль Олімпіади в Барселоні-92 в купі сміття

Семирічна дівчинка з Атланти повернула золоту олімпійську медаль американському чемпіону Барселони-92 Джо Джекобі. Викрадену в червні нагороду Хло Сміт знайшла у купі сміття, повідомляє newsru.com з посиланням на АР.

За словами Джекобі, невідомі порізали його машину і забрали разом з іншими речами медаль Ігор-1992. Імовірно, зловмисники побоювалися бути розкритими і позбулися трофея. За щасливим збігом обставин, нагороду знайшла Хло Сміт. Під час прогулянки з батьком, вона помітила блиск золота в купі сміття.

У понеділок Джекобі відвідав шкільний клас, в якому навчається Хло, щоб віддячити школярці за повернення медалі.

Джо Джекобі виграв золоту олімпійську медаль на Олімпійських іграх 1992 року в Барселоні в слаломі на каное-двійці в парі зі Скоттом Страусбо.