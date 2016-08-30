Чотири представника України вийшли у друге коло US Open

У Нью-Йорку стартував Відкритий чемпіонат США з тенісу, де в ніч на вівторок чотири представника України виграли стартові матчі і вийшли у друге коло змагань, повідомляє офіційний сайт US Open.

Леся Цуренко, яка залишила нещодавно топ-100 світового рейтингу, створила сенсацію на старті US Open. У матчі першого кола киянка у двох сетах обіграла 21-й номер посіву румунку Ірину-Камелію Бєгу – 6:0, 6:4. У другому колі українка зустрінеться з китаянкою Ван.

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна обіграла представницю Люксембургу Менді Мінеллу– 6:7(5), 6:0, 6:2. У наступному колі на харків'янку чекає зустріч з Лорен Девіс.

У свою чергу, Катерина Бондаренко пройшла до другого кола після перемоги в двох сетах - 6:0, 7:5 – над представницею Тайваню Се Шувей. Наступна суперниця Катерини ще одна азіатка – Сайсай Чжен з Китаю.

У чоловічому одиночному розряді в матчі першого кола українець Сергій Стаховський здолав португальця Гаштао Еліаса. Долю поєдинку довелося вирішувати на тай-брейку п'ятого сету, так як до цього був паритет по партіям 2:2. У вирішальному сеті суперник Стаховського при рахунку 3:5 подавав на сет, проте українцю вдалося зробити брейк і перевести партію на тай-брейк. Рахунок матчу– 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 7:6 (4). У наступному колі Стаховський зустрінеться з 7-ю ракеткою турніру хорватом Маріном Чілічем.

Відкритий чемпіонат США з тенісу триватиме до 11 вересня.