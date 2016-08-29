П'ятеро російських паралімпійців отримали дискваліфікацію за допінг

Вердикт спортсменам винесла Всеросійська федерація спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату.

П'ять представників Паралімпійської збірної Росії дискваліфіковані за порушення антидопінгових правил, повідомляє Російське антидопінгове агентство. Дискваліфікації терміном на чотири роки спортсмени отримали від Всеросійської федерації спорту осіб з ураженням опорно-рухового апарату. Санкції торкнулися срібного призера Паралімпіади-2008 з пауерліфтингу Айрата Закієва, Олеся Лафіна, Фаріта Рахматулліна, Татьяни Жаворонкової та Ольги Кисельової. Як повідомляв УНІАН, Спортивний арбітражний суд відмовився допускати збірну Росії до Паралімпіаді.

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