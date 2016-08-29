Світоліна повернулася в Топ-20 тенісного рейтингу WTA

Українка Еліна Світоліна повернулася у Топ-20 рейтингу WTA, звідки вона випала минулого тижня.

21-річна тенісистка піднялася з 23-го на 19-е місце в рейтингу.

Інші українки, представлені в Топ-100, втратили свої позиції. Катерина Бондаренко опустилася з 58-го на 59-е місце, Катерина Козлова - з 92-го на 93-е місце, а Леся Цуренко впала відразу на 19 позицій - з 80-ї на 99-ю сходинку.

Також зазначимо, що в першій десятці рейтингу WTA змін не відбулося. Як і раніше, першою ракеткою світу є американка Серена Вільямс, за нею слідують Анжелік Кербер, Гарбіньє Мугуруса, Агнешка Радванська та Сімона Халеп.

Як повідомляв УНІАН, Еліна Світоліна вийшла до фіналу престижного турніру Connecticut Open у Нью-Хейвені. У вирішальному поєдинку вона поступилася Агнешці Радванській.