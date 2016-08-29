Українська біатлоністка Валентина Семеренко пропустить сезон 2016/17

Відома українська біатлоністка і олімпійська чемпіонка Валентина Семеренко пропустить сезон 2016/17. Про це в інтерв'ю офіційному сайту Федерації біатлону України повідомив президент організації Володимир Бринзак.

"Ми з нею буквально позавчора довго спілкувалися по скайпу. Зараз для неї головне – поправити здоров'я, і найближчим часом вона планує поїхати в санаторій в Одесу. Але загальний настрій – повернутися, щоб боротися за місце в складі команди на Олімпіаду. І вже з осені вона планує розпочати підготовку до олімпійського сезону", - сказав Бринзак.

"Чи буде вона брати участь у зимових змаганнях? Ні, звичайно. Вона тільки восени почне приводити себе в порядок, щоб наступної весни разом з командою приступити до повноцінної роботи", – додав фахівець.

Нагадаємо, Валентина Семеренко є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті 4х6 км, а також чемпіонкою світу 2015 року в мас-тарте 12,5 км.