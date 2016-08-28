Збірна України з пляжного футболу стала чемпіоном Євроліги

Збірна України з пляжного футболу стала переможцем Євроліги - найпрестижнішого європейського турніру для збірних, який проходить під егідою УЄФА.

Турнір серед команд Дивізіону А, в якому брали участь 12 команд, розпочався 1 липня. За підсумками перших трьох етапів команда Сергія Кучеренка вийшла до Суперфіналу за участю восьми команд, який проходив 25-28 серпня в італійській Катанії.

У рамках своєї суперфінальної групи Україна перемогла Білорусь (5:4), Іспанію (7:5) і Німеччину (4:1). Перше місце в квартеті дозволило українцям вийти до фіналу, де вони сьогодні перемогли Португалію з рахунком 2:1.

Цей титул став першим в історії збірної України з пляжного футболу. Рік тому українська команда стала віце-чемпіоном Євроліги.