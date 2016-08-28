Українські плавці здобули шість нагород етапу Кубка світу

У Шартрі (Франція) відбулися змагання етапу Кубка світу з плавання, де українці Андрій Говоров та Дарина Зевіна завоювали шість нагород, повідомляє прес-служба Федерації плавання України.

У перший день змагань Дарина Зевіна здобула золоту нагороду на дистанції 200 метрів на спині з результатом 1 хвилина 59.35 секунди. Цей результат став новим рекордом Кубків світу та новим рекордом України. Дарина показала другий час на цій дистанції за всю історію плавання та стала другою спортсменкою в світі, яка подолала цю дистанцію швидше 2-ох хвилин. На дистанції 50 метрів на спині Дарина фінішувала другою з результатом 26:43 сек.

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Ще дві нагороди приніс нашій збірній Андрій Говоров. Він здобув срібло на дистанції 50 метрів батерфляєм з результатом 22:41 та бронзу на дистанції 100 метрів вільним стилем з результатом 47:60.

У другий день змагань наші спортсмени здобули ще 2 нагороди.

На дистанції 50 метрів вільним стилем у попередньому запливі Андрій Говоров встановив новий рекорд України (21:11). У фіналі на цій дистанції Андрій виборов срібло та покращив свій ранковий результат (20:96).

Ще одну нагороду нашій збірній принесла Дарина Зевіна. На дистанції 100 метрів на спині вона фінішувала третьою з результатом 56:43.

Змагання Кубка світу відбувалися у Франції 26-27 серпня.