Українські тенісистки не зуміли пробитися в основний турнір US Open через кваліфікацію

Українки Ольга Савчук та Валерія Страхова програли у другому колі кваліфікації Відкритого чемпіонату США з тенісу, залишивши турнір разом з Мариною Заневською і Ангеліною Калініною, які вибули раніше, повідомляє офіційний сайт турніру.

Савчук протистояла у 2-му раунді місцевій тенісистці Тейлор Таунсенд і зуміла в неї виграти лише два гейми у другій партії. У першому сеті вона й взагалі поступилася всуху - 0:6, 2:6.

У свою чергу, Страхова боролася за путівку в третій раунд кваліфікації з Ван Яфань (Китай) і поступилася в куди більш рівній і напруженій боротьбі, не зумівши впоратися з суперницею тільки в кінцівках сетів - 4:6, 6:7 (9).

Читайте такожУкраїна піднялася на сім рядків у тенісному рейтингу жіночих збірних

У свою чергу, Калініна і Заневська не змогли подолати стартовий бар'єр кваліфікації US Open, програвши вже в перших своїх матчах.

Таким чином, Україну на Відкритому чемпіонаті США з тенісу в жіночому одиночному розряді представлять тільки чотири спортсменки, які за рейтингом входять в Топ-100 найсильніших у світі - Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Леся Цуренко та Катерина Козлова.

Відкритий чемпіонат США з тенісу пройде в Нью-Йорку з 29 серпня по 11 вересня.