Міжнародна федерація важкої атлетики може дискваліфікувати Україну

Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) може дискваліфікувати на один рік Україну і ще три країни, повідомляє Tribuna.com, посилаючись на заяву прес-служби IWF.

Сьогодні стало відомо про те, що допінг-проби 15 спортсменів у ході повторної перевірки проб з Пекіна-2008 дали позитивний результат. Серед них українки Наталія Давидова (бронза в категорії до 69 кг) та Ольга Коробка (срібло у категорії понад 75 кг).

Згідно з рішенням виконавчого ради IWF, федерація країни може бути дискваліфікована на один рік, у разі трьох або більше позитивних допінг-проб з Ігор 2008 і 2012 років після повторної перевірки.

Таким чином, крім України можуть бути відсторонені федерації Китаю, Азербайджану та Туреччини.

Нагадаємо, в липні українська важкоатлетка Калина була позбавлена медалі Олімпіади у Лондоні через допінг.