Міжнародна федерація важкої атлетики може дискваліфікувати Україну
Україна на один рік може залишитися без важкої атлетики, якщо IWF прийме передбачені за допінг санкції.
Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) може дискваліфікувати на один рік Україну і ще три країни, повідомляє Tribuna.com, посилаючись на заяву прес-служби IWF.
Сьогодні стало відомо про те, що допінг-проби 15 спортсменів у ході повторної перевірки проб з Пекіна-2008 дали позитивний результат. Серед них українки Наталія Давидова (бронза в категорії до 69 кг) та Ольга Коробка (срібло у категорії понад 75 кг).
Згідно з рішенням виконавчого ради IWF, федерація країни може бути дискваліфікована на один рік, у разі трьох або більше позитивних допінг-проб з Ігор 2008 і 2012 років після повторної перевірки.
Таким чином, крім України можуть бути відсторонені федерації Китаю, Азербайджану та Туреччини.
Нагадаємо, в липні українська важкоатлетка Калина була позбавлена медалі Олімпіади у Лондоні через допінг.