Світоліна перемогла двох росіянок і вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру у США
12:51, 24 серпня 2016Інше
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Українська тенісистка успішно виступає на турнірі в Нью-Хейвені.
btu.org.ua
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного американського турніру Connecticut Open у Нью-Хейвені c призовим фондом $695 900.
У поєдинку перших двох раундів українка перемогла двох росіянок - спочатку Дар'ю Касаткіну (6:4, 5:7, 6:0), а потім Євгенію Родіну (6:3, 6:1).
У чвертьфіналі Світоліна знову зіграє з росіянкою, якою стане Єлєна Вєсніна.
Нагадаємо, Еліна Світоліна 22 серпня випала з Топ-20 рейтингу WTA.
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