Світоліна перемогла двох росіянок і вийшла до чвертьфіналу тенісного турніру у США

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла у чвертьфінал престижного американського турніру Connecticut Open у Нью-Хейвені c призовим фондом $695 900.

У поєдинку перших двох раундів українка перемогла двох росіянок - спочатку Дар'ю Касаткіну (6:4, 5:7, 6:0), а потім Євгенію Родіну (6:3, 6:1).

У чвертьфіналі Світоліна знову зіграє з росіянкою, якою стане Єлєна Вєсніна.

Нагадаємо, Еліна Світоліна 22 серпня випала з Топ-20 рейтингу WTA.