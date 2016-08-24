Україна отримала додаткові ліцензії на Паралімпіаду за рахунок відсторонення Росії

Україна отримала 17 додаткових ліцензій на річну Паралімпіаду після того, як Росія була виключена з усіх змагань на Іграх. Про це на своїй сторінці в Facebook написав президент Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

"Міжнародний паралімпійський комітет офіційно підтвердив збільшення паралімпійської збірної України у зв'язку з рішенням арбітражного суду про відсторонення збірної Росії.

Таким чином, збірну Україну тепер представляють 172 спортсмена. Команда візьме участь у 15-ти видах спорту з 22-х представлених на Паралімпіаді в Ріо.

Приходьте на Майдан Незалежності на проводи цієї славної команди в цю суботу, 27 серпня о 19.00", — написав Сушкевич.

Нагадаємо, літні Паралімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро пройдуть з 7 по 18 вересня.

Як повідомляв УНІАН, вчора Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Росії на усунення збірної РФ з Паралімпіади.