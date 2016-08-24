Слідчий комітет Росії хоче допитати голову WADA

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Як заявив представник СКР Володимир Маркін, WADA не надало конкретних доказів застосування допінгу у російському спорті, так само як і причетності до цього спортивних чиновників Росії.

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За словами Маркіна, слідство не виключає, що WADA, якому безпосередньо підпорядковувався екс-голова Московської антидопінгової лабораторії (РУСАДА) Григорій Родченков, могло дати вказівку знищити допінг-проби російських спортсменів.

Як відомо, 18 липня незалежна комісія WADA на чолі з канадським юристом Річардом Маклареном представила доповідь про підсумки розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. WADA закликало ФІФА розслідувати діяльність міністра спорту Росії, члена виконкому ФІФА і президента РФС Віталія Мутко.