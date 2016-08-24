Слідчий комітет Росії хоче допитати голову WADA
Слідчий комітет Росії (СКР) заявляє про намір допитати президента Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Крейга Ріді і незалежного експерта Річарда Макларена, який підготував доповідь про застосування заборонених препаратів російськими спортсменами.
Про це повідомляє Радіо Свобода.
Як заявив представник СКР Володимир Маркін, WADA не надало конкретних доказів застосування допінгу у російському спорті, так само як і причетності до цього спортивних чиновників Росії.
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За словами Маркіна, слідство не виключає, що WADA, якому безпосередньо підпорядковувався екс-голова Московської антидопінгової лабораторії (РУСАДА) Григорій Родченков, могло дати вказівку знищити допінг-проби російських спортсменів.
Як відомо, 18 липня незалежна комісія WADA на чолі з канадським юристом Річардом Маклареном представила доповідь про підсумки розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. WADA закликало ФІФА розслідувати діяльність міністра спорту Росії, члена виконкому ФІФА і президента РФС Віталія Мутко.