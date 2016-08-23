У Росії запропонували провести альтернативну Паралімпіаду для власних спортсменів

Голова Громадської палати РФ Олександр Бречалов запропонував провести альтернативні Паралімпійські ігри в Росії в той же час, коли будуть проходити Паралімпійські ігри в Ріо-Де-Жанейро. Про це повідомляє ТАСС.

Нагадаємо, сьогодні Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію Паралімпійського комітету Росії (ПКР), який оскаржував рішення Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) про недопущення російських спортсменів до Паралімпійських ігор 2016 року.

"Нашим паралімпійцям хочу щиро побажати стійкості духу в такій ситуації і пропоную провести з 7 по 18 вересня в Росії для всіх найсильніших справжні паралімпійські ігри", - сказав Бречалов.

Як повідомляв УНІАН, рішення МПК про недопуск Росії до Паралімпіаді було прийнято на підставі доповіді Всесвітнього антидопінгового агентства (ВАДА) про заохочення застосування допінгу на державному рівні в Росії.