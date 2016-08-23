Париж став фаворитом на проведення Олімпіади-2024 - ЗМІ

Париж став головним фаворитом на проведення літніх Олімпійських ігор 2024 року. Про це повідомляє агентство "Р-Спорт", посилаючись на свої джерела в Міжнародному олімпійському комітеті (МОК).

Крім Парижа, претендентами на проведення Ігор-2024 є Рим, Будапешт і Лос-Анджелес (США).

"У сформованих обставинах Париж став однозначним лідером, і у нього найкращі шанси на перемогу. Крім усього іншого в місті повністю готова інфраструктура, немає проблем з транспортом і готелями. Важливим фактом є той, що в останній раз Париж (до моменту старту Ігор-2024) був господарем Олімпіади 100 років тому", - розповів співрозмовник агентства.

Вибори столиці Олімпіади-2024 пройдуть у вересні 2017 року.

Нагадаємо, що літні Олімпійські ігри 2020 року відбудуться в Токіо.