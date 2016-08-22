Світоліна випала з Топ-20 світового тенісного рейтингу

Перша ракетка України Еліна Світоліна опустилася в оновленому рейтингу WTA на чотири рядки, впавши з 19-го на 23-е місце.

Інші українські тенісистки, які входять в Топ-100 рейтингу, дещо покращили свої позиції. Зокрема, Катерина Бондаренко піднялася на 58-е місце, Леся Цуренко - на 80-е, а Катерина Козлова - на 92-е.

Топ-10 рейтингу WTA виглядає так:

1 (1). Серена Вільямс (США) – 7050;

2 (2). Анжелік Кербер (Німеччина) – 6860;

3 (3). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 5830;

4 (5). Агнєшка Радванська (Польща) - 5340;

5 (4). Сімона Халєп (Румунія) - 5151;

6 (6). Вінус Вільямс (США) - 4005;

7 (7). Вікторія Азаренко (Білорусь) - 3551;

8 (8). Роберта Вінчі (Італія) – 3465;

9 (9). Медісон Кіз (США) - 3341;

10 (10). Свєтлана Кузнєцова (Росія) - 3190;

...23 (19). Еліна Світоліна (Україна) - 1797;

...58 (61). Катерина Бондаренко (Україна) - 980;

...80 (85). Леся Цуренко (Україна) - 831;

...92 (94). Катерина Козлова (Україна) - 697.

Нагадаємо, в серпні Світоліна брала участь в Олімпійських іграх, де дійшла до чвертьфіналу, перед цим сенсаційно вибивши зі змагань найкращу тенісистку світу Серену Вільямс. Проте участь в Олімпіаді не приносить тенісистам очки в рейтинги ATP та WTA.