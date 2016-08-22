Аласанія заявив про бажання створити в НТКУ спортивний канал

Генеральний директор Національної телекомпанії України (НТКУ) Зураб Аласанія в прямому ефірі на телеканалі UA:Перший заявив про бажання створити в НТКУ спортивний канал.

За його словами, раніше НТКУ не могла дозволити собі третій канал, оскільки в законодавстві вказано, що телекомпанія може мати лише два канали. Проте якийсь час тому депутати внесли поправки в закон.

"Ми ледь змусили депутатів написати "щонайменше два канали". Раніше було просто "два", а тепер "щонайменше два". Але поки що ми не можемо впоратися з двома каналами, тому що держава не дає на це гроші і не вважає суспільного мовника важливим. Але якщо у нас буде запланований третій канал, він буде спортивним. Кожен наступний канал буде спортивним. Це ніша, і це потрібно робити", - заявив Аласанія.

"Люди не дуже сприймають спорт зараз. Проблема в тому, що спорт багато років був у занепаді. Навіть футбол, номер один в нашій країні, і бокс теж в занепаді. Що вже казати про наступні всіх види спорту?

Ми повинні робити це роками. Як менеджер я зараз шкодую, що кожен раз, показуючи хокей або баскетбол, ми будемо втрачати рейтинги. Але я точно знаю, що справа не в грошах. Ми маємо це робити, тому що ми суспільний мовник, і ми будемо це робити з року в рік, а тоді на п'ятий-десятий рік ми вже помремо, а спорт буде підніматися. Отак має бути", - додав гендиректор НТКУ.