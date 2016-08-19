У Києві презентували нову форму для українських паралімпійців (фоторепортаж)

"Вперше за всю історію Олімпійських ігор у нас відбувся гендерний паритет чоловіків і жінок в команді. Такого ще не було: у нас нині 79 чоловіків і 76 жінок", – цитує президента Національного комітету спорту інвалідів України Валерія Сушкевича "5 канал".

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При цьому він розповів, що склад національної паралімпійської збірної оновився на 35%.

"21 область делегувала в національну команду своїх спортсменів. В команді є спортсмени з Луганська та Донецька, з окупованого Криму є дівчина, яка у складі національної команди", - розповів Сушкевич.

Водночас міністр молоді та спорту Ігор Жданов пообіцяв спортсменам гарну грошову винагорода за перемогу в змаганнях.

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"За перше місце ми можемо виплатити до 40 тисяч доларів США з держбюджету, за 2 місце – до 26 тисяч доларів, за третє місце – до 18 тисяч доларів", – заявив Жданов.

Зазначимо, XV Літні Паралімпійські ігри пройдуть з 7 по 18 вересня 2016 року в бразильському Ріо-де-Жанейро. Будуть розіграні 526 комплектів у 22 видах спорту.

Нагадаємо, наразі в Ріо-де-Жанейро проходять Літні Олімпійські ігри. Найсвіжіщі новини звідти розповідає наш спецкор у Ріо Кирило Стадниченко у своєму відеоблозі.