У Ріо арештований глава Європейських олімпійських комітетів

71-річний член МОК підозрюється в незаконній передачі перекупнику квитків для продажу їх за завищеними цінами, передає Бі-бі-сі. Днем раніше в Ріо був затриманий чоловік з 800 квитками на змагання, продавати які він не мав права.

Згідно із заявою поліції, Хікі, який також очолює Національний олімпійський комітет Ірландії, при арешті спробував втекти.

Поліцейські розповіли, що коли вони постукали, чиновник просунув під двері свою перепустку на Олімпіаду, а потім втік в сусідній номер готелю, де до недавнього часу жив його син.

Після арешту Хікі стало погано, йому була надана медична допомога.

За даними бразильських ЗМІ, арешт Хікі може бути пов'язаний із затриманням Кевіна Джеймса Меллона в день церемонії відкриття.

Меллон очолював компанію THG Sports, яка, ймовірно, також займалася незаконним перепродажем квитків на Олімпіаду. У компанії заперечують звинувачення.

ЄОК - міжнародна олімпійська організація, що об'єднує кілька десятків національних олімпійських комітетів Європи.