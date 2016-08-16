Допінговий скандал в РФ: головний інформатор WADA побоюється за своє життя

Після зламу облікового запису в антидопінговій системі інформатор Всесвітнього антидопінгового агентства WADA Юлія Степанова та її чоловік побоюються за своє життя. Після того, як були розкриті російські махінації, 30-річна Степанова переїхала до США. Про це пише Російська служба ВВС.

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У суботу ВАДА оголосило, що обліковий запис у системі ADAMS, за допомогою якої спортсменка зобов'язана повідомляти агентству про своє місцезнаходження, була зламана.

"Єдина причина, по якій хтось захоче зламати аккаунт ADAMS, - це спроба з'ясувати наше місцезнаходження. Ми вирішили, що безпечніше буде поміняти місце проживання", - розповіла Степанова журналістам.

"Якщо з нами щось станеться - знайте, що це не нещасний випадок", - додала вона.

Вона повідомила про свої побоювання через півроку, після того, як два високопоставлених чиновники Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) померли з різницею в два тижні.

Видання повідомляє, що Юлія Степанова одружена з колишнім співробітником РУСАДА Віталієм Степановим. Вона і її чоловік були основними джерелами інформації про використання допінгу російськими легкоатлетами, а також про масові схеми використання допінгу на Олімпійських іграх у Сочі.

У 2013 році Юлія Степанова, яка тоді носила прізвище Русанова, сама була дискваліфікована за вживання допінгу. На цій підставі МОК в цьому році не допустив її до участі в Олімпіаді, йдеться у матеріалі.

Як відомо, 18 липня незалежна комісія WADA на чолі з канадським юристом Річардом Маклареном представила доповідь про підсумки розслідування звинувачень у допінгових махінаціях на Олімпійських іграх 2014 року в Сочі. WADA закликало ФІФА розслідувати діяльність міністра спорту Росії, члена виконкому ФІФА і президента РФС Віталія Мутко.