На 72 році життя помер віце-президент WADA
03:49, 16 серпня 2016Інше
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У ПАР на 72 році життя помер віце-президент Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Махенкезі Арнольд Стофіле.
REUTERS
Про це повідомляється на сайті організації.
Стофіле був госпіталізований кілька тижнів тому, проте його стан не покращився.
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«WADA хотіло б відзначити внесок Стофіле в межах спорту та поза ним в південноафриканському суспільстві протягом усього свого життя», — заявив президент агентства Крейг Ріді, висловивши співчуття родині загиблого.
Посаду віце-президента WADA він зайняв у січні 2014 року. До цього в період з 2004 по 2010 роки він був міністром спорту і відпочинку ПАР.
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