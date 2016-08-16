На 72 році життя помер віце-президент WADA

Про це повідомляється на сайті організації.

Стофіле був госпіталізований кілька тижнів тому, проте його стан не покращився.

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«WADA хотіло б відзначити внесок Стофіле в межах спорту та поза ним в південноафриканському суспільстві протягом усього свого життя», — заявив президент агентства Крейг Ріді, висловивши співчуття родині загиблого.

Посаду віце-президента WADA він зайняв у січні 2014 року. До цього в період з 2004 по 2010 роки він був міністром спорту і відпочинку ПАР.