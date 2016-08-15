Росія хотіла "купити" українського плавця Говорова за мільйон доларів

Про це розповів на зустрічі з журналістами президент Федерації футболу України Андрій Павелко, який товаришує з Говоровим, пише Champion.com.ua.

"Свого часу Андрію Говорову росіяни пропонували 1 млн доларів, щоб він виступав за їх збірну. Говоров - патріот і він відмовився. Нині Говоров виступає за Дніпропетровськ, хоча його батьки військові з Севастополя", - сказав Павелко.

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Вже на Олімпіаді в Ріо Говоров заявив, що йому знову пропонували виступати за Росію після анексії Криму.

"Та були у мене пропозиції від Росії, коли ситуація з Кримом була, я їх не розглядав. Розмови ходять, але я свою позицію так поставив, що я не збираюся змінювати країну. Я не думаю, що моя країна мене скридить, усі чотири роки вона мене підтримувала, і у мене була можливість тренуватися", - цитує Говорова xsport.ua.