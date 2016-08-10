МОК позбавив українця срібної медалі Олімпіади-2012

Під час перевірки проб у нього виявлений заборонений препарат туринабол.

"Національний олімпійський комітет України повинен забезпечити повне виконання цього рішення", - йдеться у повідомленні на сайті МОК.

НОК України тепер повинен повернути медаль і диплом П'ятниці.

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У 2012 р. 31-річний П'ятниця метнув снаряд на 84,51 м, поступившись Кешорну Уолкотту (Тринідад і Тобаго), але випередивши Антті Руусканена із Фінляндії. Найімовірніше, медаль П'ятниці перейде до Руусканена, а бронзу отримає чех Вітеслав Весели, який посів четверте місце.

Крім Олександра, у результаті повторного аналізу анульовано результати ще трьох атлетів: важкоатлеток Нуржан Тайлан (Туреччина) і Ріпсіме Хуршудян (Вірменія), а також метальника молота Павла Кривицького (Білорусь), однак ніхто з них на цих змаганнях не завоював медалі.