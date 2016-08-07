Міністр спорту Жданов: рішення про відсторонення російських паралімпійців - справедливе і правильне

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Ось так, справедливе і правильне рішення. За побудову державної системи масового вживання допінгу має наставати неминуча та жорстка відповідальність".

Читайте такожПрезидент МПК: "Уряд Росії катастрофічно підвів своїх паралімпійців"

Також Жданов додав, що збірна РФ десятиліттями була головним конкурентом України на Паралімпійських іграх.

Нагадаємо, Міжнародний параолімпійський комітет (МПК) прийняв рішення усунути збірну Росії від Паралімпійських ігор у Ріо-де-Жанейро, які мають розпочатися 7 вересня.

Паралімпійський комітет РФ оскаржить дане рішення в Міжнародному спортивному суді.