Президент МПК: "Уряд Росії катастрофічно підвів своїх паралімпійців"

Президент Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) Філіпп Крейвен, виступаючи на прес-конференції, назвав причини, з яки[ МПК вирішив усунути збірну Росії від Паралімпійських ігор 2016 року в Ріо-де-Жанейро. Текст виступу Крейвена наводить офіційний сайт МПК.

Зокрема, він пояснив, що рішення було прийнято на основі розслідування незалежної комісії ВАДА про допінг в Росії, тестування зразків аналізів спортсменів-учасників Паралімпіади-2014 та діалогу з Паралімпійським комітетом Росії (ПКР).

"У мене просто немає слів, щоб сказати, як нам всім було сумно дізнатися, що допінг-програма, яка існує за підтримки держави, на жаль, поширюється і на російський паралімпійський спорт. Факти вчиняють біль, це безпрецедентна атака на кожного чистого спортсмена, який конкурує в спорті. Антидопінгова система в Росії порушена, вона загрузла в корупції і повністю скомпрометована.

Паралімпійський рух - це одна гігантська сім'я, і я сподівався, що щось на зразок цього ніколи не підніме свою потворну голову в нашому русі. Все, що ми спостерігали, йде проти самого духу спорту і всього Паралімпійського руху. Саме тому ми вважаємо, що у нас не було вибору, окрім як прийняти таке рішення", - заявив Крейвен.

Він також підкреслив роль уряду Росії в возникншем допінговому скандалі. На думку глави МПК, воно підставило російських паралімпійців.

"Я вважаю, що уряд Росії катастрофічно підвів своїх паралімпійців. Мене обурює, що їх медалі були поставлені вище моральних цінностей. Повна корупційність антидопінгової системи суперечить правилам і завдає удар у саме серце духу паралімпійського спорту. Це показує кричуще нехтування до здоров'я і добробуту спортсменів, яке не може мати місця в Паралімпійському спорті. Їх жага слави будь-якою ціною серйозно пошкодила цілісності та іміджу всього спорту, це призвело до руйнівних наслідків для ПКР та паралімпійців Росії.

Всі члени Ради МПК глибоко співчувають російським паралімпійцям, які пропустять Паралімпійські ігри-2016. Вони є частиною зламаної системи, і ми щиро сподіваємося, що зміни, які повинні відбутися, все-таки відбудуться.

У Росії є декілька спортсменів найвищого рівня у всіх видах спорту, і ми з нетерпінням чекаємо того дня, коли знову зможемо вітати Паралімпійський комітет Росії в якості нашого члена і бути впевненими у тому, що він виконує всі свої зобов'язання, щоб забезпечити для всіх рівні умови", - додав Крейвен.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Міжнародний паралімпійський комітет дискваліфікував збірну Росії з Паралімпіади-2016.