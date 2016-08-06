Міжнародний паралімпійський комітет не допустить збірну Росії на Ігри-2016 в Ріо - The Guardian

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело.

Комісія МПК провела тригодинну зустріч з представниками російської федерації в Бонні і вислухала їх письмові та усні аргументи.

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Представники Міжнародного паралімпійського комітету консультувалися з Маклареном з приводу додаткових доказів.

Як повідомляється в доповіді, в період з 2012 по 2015 роки в Росії було знищено 35 позитивних допінг-проб спортсменів з обмеженими можливостями. На Паралімпійських іграх в Сочі збірна Росії виграла у три рази більше медалей, ніж інші національні команди.

Офіційно про неучасть російськими атлетами Паралімпіади буде оголошено на спеціальній прес-конференції в неділю, 8 серпня.