Міжнародний паралімпійський комітет не допустить збірну Росії на Ігри-2016 в Ріо - The Guardian
Подібне рішення чиновники взяли в світлі доповіді Річарда Макларена і подальших рішень Паралімпійського комітету Росії.
Про це повідомляє The Guardian з посиланням на джерело.
Комісія МПК провела тригодинну зустріч з представниками російської федерації в Бонні і вислухала їх письмові та усні аргументи.
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Представники Міжнародного паралімпійського комітету консультувалися з Маклареном з приводу додаткових доказів.
Як повідомляється в доповіді, в період з 2012 по 2015 роки в Росії було знищено 35 позитивних допінг-проб спортсменів з обмеженими можливостями. На Паралімпійських іграх в Сочі збірна Росії виграла у три рази більше медалей, ніж інші національні команди.
Офіційно про неучасть російськими атлетами Паралімпіади буде оголошено на спеціальній прес-конференції в неділю, 8 серпня.