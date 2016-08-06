На Олімпіаді-2016 в Ріо розіграна перша золота медаль

Американка Вірджинія Трешер стала володарем першої золотої медалі на Олімпійських іграх в Ріо, вигравши змагання зі стрільби з пневматичної гвинтівки.

Срібло завоювала китаянка Лі Ду, бронзу - ще одна китаянка Сілінг Йі.

Зазначимо, що у кваліфікації змагань Лі Ду встановила олімпійський рекорд, набравши 420,7 очки.

Раніше українка Наталія Кальниш не змогла пробитися у фінальну стадію змагань. У кваліфікації вона зайняла дев'яте місце при восьми прохідних позиціях.

Як повідомляв УНІАН, вчора у кваліфікації змагань з стрільби з лука було встановлено перший світовий рекорд Олімпіади-2016. Його автором став південнокореєць Вучжин Кім.

Нагадаємо, на Олімпіаді в Ріо-де-Жанейро знаходиться спеціальний кореспондент УНІАН Кирило Стадниченко, який доставлятиме найсвіжіші та найцікавіші новини з Бразилії за допомогою відеоблогу.