Молодіжна збірна України з бейсболу перемогла на чемпіонаті Європи, обігравши Росію

Як повідомляє Федерація бейсболу та софтболу України, чемпіонат відбувся в Тель-Авіві з 1 по 4 серпня.

У турнірі взяли участь 4 команди: Ізраїль, Україна, Росія та Литва.

При цьому раптово з турніру знялись збірні команди з Англії та Польщі.

Українська команда здобула переконливу перемогу усіх суперників у попередньому етапі: з Литвою зіграла з рахунком 10:1, з Росією - 3:0, з Ізраїлем - 9:1.

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Перші дві команди попереднього етапу вийшли в фінал. У фінальній грі українські хлопці перемогли збірну Росії з рахунком 7:5.

"Гра вийшла наполегливою ​​і дуже цікавою. Завоювавши золоті медалі чемпіонату Європи сердь молодіжних команд, наша збірна показала найкращий результат за всю історію виступів наших збірних на чемпіонатах Європи. Вітаємо тренерів та гравців з чудовим результатом", - йдеться у повідомленні.