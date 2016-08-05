Харківський волейбольний клуб "Локомотив" може припинити існування

Харківський волейбольний клуб "Локомотив" у зв'язку з важким фінансовим становищем може припинити існування, повідомляє офіційний сайт команди.

Зазначається, що "Локомотив" перестав отримувати фінансову підтримку від "Укразалізниці". Саме цей факт ставить під загрозу існування клубу.

Практично всі гравці "Локомотива" отримали статус вільних агентів. Також клуб офіційно відмовився від участі в єврокубку — Кубку Європейської Конфедерації волейболу. Його участь у наступному чемпіонаті України поки що знаходиться під питанням.

Харківський "Локомотив" є 16-разовим чемпіоном України і 13-разовим володарем Кубка України. "Локомотив" - перший волейбольний клуб України, який став переможцем єврокубка — Кубка топ-команд в сезоні 2003/04.