Українець переміг у забігу на 3100 миль в Нью-Йорку
12:42, 05 серпня 2016Інше
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Український бігун Юрій Тростянюк переміг у найдовшому в світі сертифікованому забігу на 3100 миль (4985 км), який проводився в Нью-Йорку.
В середньому, за цей час, кожен день він пробігав близько 108 км/ УНІАН
Забіг щорічно організовують в Америці з 1997 року. На цій дистанції Тростянюк фінішував 4 рази. В цьому році з результатом 46 днів 1 година 10 хв. 25 сек.
Тростянюку 52 роки, він працює сантехніком в Вінниці / УНИАН
В середньому, за цей час, кожен день він пробігав близько 108 км. За останні 14 років Тростянюк брав участь у 13 стартах багатоденних забігів, а 4 рази вигравав 10-добові всесвітні ультрамарафони в Нью-Йорку.
Юрію Тростянюку 52 роки, він працює сантехніком в Вінниці.
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