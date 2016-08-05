Українець переміг у забігу на 3100 миль в Нью-Йорку

Забіг щорічно організовують в Америці з 1997 року. На цій дистанції Тростянюк фінішував 4 рази. В цьому році з результатом 46 днів 1 година 10 хв. 25 сек.

В середньому, за цей час, кожен день він пробігав близько 108 км. За останні 14 років Тростянюк брав участь у 13 стартах багатоденних забігів, а 4 рази вигравав 10-добові всесвітні ультрамарафони в Нью-Йорку.

Юрію Тростянюку 52 роки, він працює сантехніком в Вінниці.