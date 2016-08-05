Голова комісії WADA: метою доповіді було доведення підтримки допінгу в Росії на держрівні

Про це пише Дождь з посиланням на The Guardian.

В інтерв'ю виданню Макларен заявив, що МОК напередодні Олімпіади в Ріо-де-Жанейро повинен був розбиратися не з окремими спортсменами, а з державною системою підтримки допінгу в Росії. За його словами, «плутанина і дезінформація призвела до масових індивідуальним походів в суд і іншим розглядів».

Читайте такожЗвіт WADA: Російський допінг під державним контролем - Die Presse

Голова комісії пояснив, що метою доповіді було довести підтримку допінгу в Росії на державному рівні, маніпуляцій результатами допінг-тестів і заміни зразків аналізів. «Я робив роботу не для того, щоб розкрити, які спортсмени вживали допінг і прикривалися державою», — додав Макларен.

«Подивіться, які там є дані, і приймайте рішення на їх підставі, а не перетворюйте це в розслідування справ конкретних спортсменів», — сказав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) закликало спортивне співтовариство усунути російських спортсменів від всіх міжнародних змагань, включаючи Олімпіаду-2016.

Перед цим голова спеціальної антидопінгової комісії WADA Річард Макларен заявив про причетність російської влади до створення системи, яка покривала позитивні допінг-проби російських спортсменів на Олімпіаді-2014 в Сочі.