МОК допустив до Олімпіади в Ріо близько 270 російських спортсменів - голова ОКР

Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на главу ОКР Олександра Жукова.

"Ми отримали документи щодо допуску близько 270 спортсменів, зараз потрібно провести останні підрахунки", - сказав Жуков.

Читайте такожМіжнародний Паралімпійський комітет відкрив дисциплінарну справу проти Росії

Остаточне рішення про виступ російських спортсменів на Олімпіаді 2016 року в Бразилії прийняла незалежна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з трьох осіб.

Точний список допущених спортсменів буде опублікований пізніше в четвер, пообіцяв президент МОК Томас Бах, виступаючи після завершення роботи комісії.

Бах знову оголосив про намір повністю переглянути існуючу антидопінгову систему у міжнародному спорті.