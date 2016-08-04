МОК допустив до Олімпіади в Ріо близько 270 російських спортсменів - голова ОКР
Олімпійський комітет Росії (ОКР) отримав від Міжнародного олімпійського комітету документи про допуск близько 270 російських спортсменів до Олімпіади в Ріо-де-Жанейро.
Про це повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі з посиланням на главу ОКР Олександра Жукова.
"Ми отримали документи щодо допуску близько 270 спортсменів, зараз потрібно провести останні підрахунки", - сказав Жуков.
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Остаточне рішення про виступ російських спортсменів на Олімпіаді 2016 року в Бразилії прийняла незалежна комісія Міжнародного олімпійського комітету (МОК) з трьох осіб.
Точний список допущених спортсменів буде опублікований пізніше в четвер, пообіцяв президент МОК Томас Бах, виступаючи після завершення роботи комісії.
Бах знову оголосив про намір повністю переглянути існуючу антидопінгову систему у міжнародному спорті.