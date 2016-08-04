Бубка переобраний до складу Виконкому МОК найбільшою кількістю голосів

Сьогодні в рамках 129-й сесії Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК), яка триває в Ріо-де-Жанейро, відбулися вибори членів до складу Виконкому МОК, повідомляє офіційний сайт НОК України.

З найбільшою кількістю голосів першим серед п'яти кандидатів у Виконком МОК був обраний президент НОК України, перший віце-президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій, Олімпійський чемпіон Сергій Бубка.

Сергій Бубка є членом МОК з 1999 року. З 2000 року він входить у Читайте такожЧлен Виконкому МОК Бубка: "Виступаю за жорстке покарання всіх винних у допінговому скандалі"складу Виконкому цієї організації.

Як повідомляв УНІАН, під час допінгового скандалу в збірній Росії, Сергій Бубка був противником дискваліфікації легкоатлетичної команди РФ з Олімпіади в Ріо.

Пізніше один зі спортивних чиновників РФ повідомив, що Бубка підтримав Росію під час засідання МОК, присвяченого можливому усуненню команди РФ в повному складі з Ігор-2016. В результаті, МОК відмовився застосовувати такі санкції до Росії.