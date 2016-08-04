В програму Олімпіади-2020 включено п'ять нових видів спорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) прийняв рішення про включення п'яти нових видів спорту в програму літніх Олімпійських Ігор 2020 року, які пройдуть в Токіо. Про це повідомляє офіційний сайт НОК України.

Читайте такожУ Ріо Олімпійський вогонь зустріли акцією протесту, поліція застосувала сльозогінний газЦими видами спорту стали бейсбол (чоловіки)/софтбол (жінки), карате, скейтбординг, спортивне скелелазіння і серфінг.

Висуненням видів спорту займався оргкомітет Токіо-2020. Включення п'яти видів спорту буде діяти лише на одну Олімпіаду, після чого вони втратять олімпійський статус.

Як повідомляв УНІАН, відкриття Олімпійських Ігор 2016 року відбудеться в ніч з 5 на 6 серпня на бразильському стадіоні "Маракана". Церемонія розпочнеться о 02:00 за київським часом.