Голова МОК закликає докорінно змінити антидопінгову систему

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Виступаючи 2 серпня на сесії МОК у Ріо-де-Жанейро, де 5 серпня відкривається Олімпіада-2016, Бах зазначив, що поширення прийому заборонених препаратів російськими спортсменами виявило недостатню ефективність роботи Всесвітнього антидопінгового агентства – WADA.

Читайте також"Трійка" МОК затвердить склад російської збірної до початку Олімпіади в Ріо

На адресу МОК пролунало багато критики після того, як він не усунув всю збірну Росії від участі в Олімпійських іграх у Бразилії, а передав вирішення питання міжнародним федераціям з окремих видів спорту.

На підставі висновків незалежної комісії, WADA рекомендувало не допускати до участі в Олімпіаді російських атлетів через масові порушення ними антидопінгових правил під прикриттям держструктур.

Спеціальна комісія МОК перевірить ще раз всі списки, подані міжнародними федераціями, і ухвалить остаточне рішення про допуск російських спортсменів до Олімпіади-2016.