Джоковіч виграв престижний тенісний турнір Rogers Cup у Торонто

Сербський тенісист Новак Джоковіч став переможцем престижного турніру Rogers Cup, який проходив у Торонто. У фіналі змагань він обіграв японця Кей Нісікорі - 6:3, 7:5.

Читайте такожЛегенди, зірки, особистості: топ-20 спортсменів, за якими варто стежити на Олімпіаді Зазначимо, що на шляху до фіналу Джоковіч жодного разу не доводив матчі до третього сету. Раніше він обіграв представника Люксембургу Жиля Мюллера, чехів Радека Степанека та Томаша Бердих, а також француза Гаеля Монфіса.

Як повідомляв УНІАН, в нинішньому сезоні Джоковіч ставав переможцем двох турнірів серії Grand Slam - Australian Open і "Ролан Гаррос".

Далі Джокович візьме участь в олімпійському тенісному турнірі в Ріо-де-Жанейро, де посіяний під першим номером.