Українська тенісистка-переможниця турніру "Великого шолома" відновила кар'єру через 5 років

Українська тенниситка Олена Бондаренко заявилася на ґрунтові турніри ITF з призовим фондом $10 тис., які будуть проходити в Італії протягом наступних двох тижнів, повідомляє Великий теніс України.

Організатори змагань надали українці wild card в основну сітку.

Спочатку Бондаренко зіграє на 10-тисячнику в Тарвізіо (1-7 серпня), а потім виступить на аналогічному турнірі в Апрілії (8-14 серпня).

Останній матч на професійному рівні Бондаренко провела на турнірі WTA у Москві в жовтні 2011 року, де в першому колі поступилася сербській тенісистці Бояні Йовановські з рахунком 3:6, 0:6.

За свою кар'єру Олена виграла сім турнірів WTA (п'ять з яких у парному розряді), а також разом зі своєю сестрою Катериною здобула перемогу в парному розряді на Australian Open-2008. У тому ж році українка піднялася на найвищу для себе сходинку у світовому рейтингу, зайнявши 19 місце в одиночному, і 11 - в парному розрядах.