Тенісистка Світоліна програла в третьому колі турніру в Монреалі

У Монреалі відбувся матч 3-го раунду тенісного турніру Rogers Cup (категорія: Premier 5), в якому українка Еліна Світоліна програла Анжелік Кербер з Німеччини, повідомляє офіційний сайт змагань.

Матч завершився з рахунком 6-1 6-7 (2) 4-6.

Українка мала повну перевагу в першому сеті, який виграла з розгромним рахунком. Потім була приблизно рівна друга партія, де наша спортсменка в геймі в кінцівці вела у суперниці 30:15 і їй залишалося виграти два розіграші поспіль, щоб здобути перемогу в матчі. Але, удача в цей момент відвернулася від Світоліної, яка дозволила суперниці зрівняти рахунок і легко програла в додатковому геймі - на тай-брейку.

У вирішальній третій партії гра йшла з перемінним перевагою до рахунку 4:3 на користь українки. Після цього Кербер виграла три гейми поспіль, а з ними і весь матч.

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Матч тривав 2 години 18 хвилин.

Світоліна була близька до своєї першої перемоги над тенісисткою з топ-трійки світового рейтингу. Суперницею з найвищим рейтингом, яку українці вдалося обіграти, стала Петра Квітова. У 2014-му році Світоліна оформила перемогу над чешкою у другому колі турніру в Цинциннаті з рахунком 6-2 7-6. На той момент Квітова була четвертою ракеткою світу.

Як повідомляв УНІАН, Rogers Cup проходить в Монреалі (Канада) з 25 по 31 липня.