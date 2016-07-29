Легкоатлетка Прищепа визнана найкращою спортсменкою липня в Україні

Спортсмена здобула золоту медаль чемпіонки Європи на дистанції 800 м. у Амстердамі.

Національний олімпійський комітет України визнав легкоатлетку Наталію Прищепу найкращою спортсменкою липня. Її особистого наставника Андрія Попеляєва названо найкращим тренером другого літнього місяця, повідомляє прес-служба НОК України. Високого визнання НОК наша представниця «Королеви Спорту» удостоєна завдяки чудовому виступу на чемпіонаті Європи в Амстердамі (Нідерланди). 21-річня українка на дистанції 800 метрів здобула блискучу перемогу, поповнивши скарбничку збірної України медаллю найвищого ґатунку. Прищепа вперше отримала звання найкращої спортсменки місяця в Україні.

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