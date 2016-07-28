Перша ракетка України Світоліна вийшла у третій раунд Rogers Cup у Монреалі
11:34, 28 липня 2016Інше
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Українська тенісистка обіграла канадку Франсуазу Абанду.
Світоліна вийшла у третій раунд / sapronov-tennis.org
Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Монреалі Rogers Cup.
У матчі другого раунду українка, яка є двадцятою ракеткою світу, обіграла канадку Франсуазу Абанду. Поєдинок тривав два сети і завершився з рахунком 7:6, 7:6 на користь Світоліної.
У третьому раунді вона зустрінеться з другої сіяному турніру Анжелік Кербер.
Зазначимо, що українка Анна Савчук раніше не змогла подолати кваліфікацію турніру, а Катерина Бондаренко програла у першому раунді Rogers Cup.
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