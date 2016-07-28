Перша ракетка України Світоліна вийшла у третій раунд Rogers Cup у Монреалі

Українська тенісистка Еліна Світоліна вийшла до третього раунду турніру в Монреалі Rogers Cup.

У матчі другого раунду українка, яка є двадцятою ракеткою світу, обіграла канадку Франсуазу Абанду. Поєдинок тривав два сети і завершився з рахунком 7:6, 7:6 на користь Світоліної.

У третьому раунді вона зустрінеться з другої сіяному турніру Анжелік Кербер.

Зазначимо, що українка Анна Савчук раніше не змогла подолати кваліфікацію турніру, а Катерина Бондаренко програла у першому раунді Rogers Cup.