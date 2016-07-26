Світоліна вийшла у друге коло тенісного турніру в Монреалі

У Монреалі (Канада) завершився матч першого кола тенісного турніру Rogers Cup (категорія - Premier 5), в якому українка Еліна Світоліна здобула перемогу над американкою Дженніфер Бреді, повідомляє Великий теніс України.

Українка здобула досить легку перемогу з рахунком 6:2, 6:4.

У першому сеті суперниці тричі обмінялися брейками і Світоліна повела з рахунком 2:1. Еліна реалізувала третій прихований сетбол за рахунку 4-2 і виграла наступний гейм, коли подавала на партію.

Другий сет українка також почала з брейка. Бреді зуміла зрівняти рахунок у партії (4-4), але потім втратила наступний гейм на своїй подачі. Світоліна з першого матчболи оформила вихід у друге коло змагань.

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Матч тривав 1 годину 21 хвилину.

Далі на першу ракетку України чекає поєдинок з переможницею зустрічі Франсуаз Абанда (Канада, W) - Сайсай Чжен (Китай, Q). Цікаво, що спочатку матч стартового кола Світоліна повинна була провести саме з канадською тенісисткою.

Як повідомляв УНІАН, Rogers Cup проходить з 25 по 31 липня.