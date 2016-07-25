Український тенісист Марченко виграв турнір в Італії і піднявся на 12 рядків у рейтингу ATP

Друга ракетка України Ілля Марченко став переможцем італійського челленджера в Реканаті з призовим фондом в 42 500 євро.

У фіналі турніру Марченко в двох сетах здолав білоруського тенісиста Іллю Івашко - 6:4, 6:4.

Читайте такожУкраїнець Долгополов програв у 3-му колі тенісного турніру у ВашингтоніЦя перемога дозволила Марченко піднятися в рейтингу ATP c 84-го на 72-е місце.

Першою ракеткою України залишається Олександр Долгополов, який опустився з 37-го на 38-е місце. Також у першій сотні рейтингу знаходиться Сергій Стаховський, він впав з 85-ї на 89-ту сходинку.