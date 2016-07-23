На Іграх-2016 в Ріо виступатимуть 101 представник ФСТ "Динамо"

Фізкультурно-спортивне товариство «Динамо» урочисто проводило своїх атлетів на Ігри ХХХІ Олімпіади, які через 13 днів стартують в бразильському Ріо-де-Жанейро.

В урочистостях взяли участь президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка, перший заступник голови ФСТ «Динамо» Віктор Корж, заступник Голови Служби безпеки України Михайло Глуговський, заступник Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Віктор Кривенко, Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов та спортсмени-динамівці, які захищатимуть честь країни в олімпійському Ріо-де-Жанейро.

Серед 205 українських спортсменів на Іграх-2016 виступатимуть 101 представник ФСТ «Динамо».

«В усі часи традиційно «динамівці» посідають провідне місце в збірних командах України. Дуже приємно, що «динамівська» школа має свої славні та гарні традиції. Імена багатьох з них золотими буквами вписані в історію світового спорту: це Валерій Борзов, Григорій Крісс, Людмила Турищева, Лілія Подкопаєва, Вадим Гутцайт, Олександр Усик, Василь Ломаченко, Ольга Харлан та багато-багато інших», - сказав Сергій Бубка.

Віктор Корж відзначив, що усі українські чемпіони-динамівці бразильської Олімпіади отримають квартири, а призери – відчутні грошові премії від ФСТ.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада-2016 в Ріо відбудеться з 5 по 21 серпня.