Українець виграв срібну медаль молодіжного чемпіонату світу (U-20) в метанні молоту
11:32, 23 липня 2016Інше
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Під час змагань спортсмен встановив особистий рекорд.
Пискунов вслед за победой на ЮОИ в Нанкине выиграл серебро Чемпионата мира / xsport.ua
Український молотобоєць Гліб Піскунов став срібним призером чемпіонату світу (U20) з легкої атлетики, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України.
Піскунов у другій спробі встановив особистий рекорд (79,58 м). Саме ця спроба була найкращою для українського спортсмена.
Чемпіоном світу в цій дисципліні став угорець Бенсе Халаш (80,93 м).
Змагання з 19 по 24 липня приймає Бидгощ (Польща).
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