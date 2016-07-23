Українець виграв срібну медаль молодіжного чемпіонату світу (U-20) в метанні молоту

Під час змагань спортсмен встановив особистий рекорд.

Український молотобоєць Гліб Піскунов став срібним призером чемпіонату світу (U20) з легкої атлетики, повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Піскунов у другій спробі встановив особистий рекорд (79,58 м). Саме ця спроба була найкращою для українського спортсмена. Чемпіоном світу в цій дисципліні став угорець Бенсе Халаш (80,93 м). Змагання з 19 по 24 липня приймає Бидгощ (Польща).

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