Міжнародний Паралімпійський комітет відкрив дисциплінарну справу проти Росії

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) відкрив справу стосовно Національного Паралімпійського комітету Росії після публікації звіту з Незалежної комісії WADA в понеділок (18 липня) і додаткової інформації, яку комітет отримав від автора доповіді, повідомляє офіційний сайт МПК.

Після того, як МПК повною мірою оцінив "незалежний звіт", разом з додатковими даними, представленими МПК автором доповіді Річардом Маклареном, керівний орган МПК в п'ятницю (22 липня) ратифікував рішення про відкриття дисциплінарної справи проти НПК Росії. Справу відкрито у світлі очевидної неспроможності НПК Росії виконувати свої членські обов'язки і зобов'язання МПК.

Зокрема, у світлі розкритих фактів приховування вживання допінгу провідними атлетами країни на найвищому державному рівні НПК Росії підозрюється в неможливості чи небажанні забезпечити дотримання і виконання антидопінгового кодексу МПК в рамках своєї власної національної юрисдикції. МПК вважає, що дотримання цього правила має життєво важливе значення для забезпечення спроможності чесної конкуренції спортсменів.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня WADA оприлюднило доповідь, в якому звинуватила російську владу в покриванні систематичного застосування допінгу спортсменами з РФ на Олімпіаді-2014 в Сочі.

Тоді ж чиновники анти-допінгової організації закликали Международний олімпійський комітет відсторонити збірну Росії в повному складі від участі в Іграх-2016 в Ріо-де-Жанейро.

Пізніше Арбітражний спортивний суд в Лозанні (CAS) оприлюднив рішення про відмову задовольнити позов російських легкоатлетів, щодо виступу на Іграх-2016. На Олімпіаді Росію представлятиме лише стрибунка в довжину Дар'я Клішина.

МОК прийме рішення про відсторонення всієї російської команди від Ігор-2016 в повному складі в неділю, 24 липня.