МОК виявив допінг у 45 учасників Олімпіади в Пекіні та Лондоні

Друга хвиля повторної перевірки допінг-проб спортсменів, які брали участь в літніх Олімпійських іграх 2008 і 2012 років в Пекіні та Лондоні, виявила 45 нових випадків вживання заборонених речовин. Про це повідомив офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК).

Серед 30 спортсменів, які вживали допінг на Олімпіаді-2008, 23 людини були медалістами Ігор. Вони представляли вісім країн і чотири виду спорту.

15 атлетів, викритих у вживанні заборонених препаратів на Олімпіаді-2012, представляли два виду спорту та дев'ять країн.

Всі ці спортсмени отримають дискваліфікацію на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро.

Всього за дві хвилі перевірки було виявлено 98 позитивних допінг-тестів. Третя і четверта хвилі будуть проводитися після Ігор-2016.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня МОК прийме рішення про можливу дискваліфікацію збірної Росії з Олімпіади-2016 у повному складі.