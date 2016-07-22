МОК виявив допінг у 45 учасників Олімпіади в Пекіні та Лондоні
Прізвища спортсменів, які вживали заборонені препарати, не називаються.
Друга хвиля повторної перевірки допінг-проб спортсменів, які брали участь в літніх Олімпійських іграх 2008 і 2012 років в Пекіні та Лондоні, виявила 45 нових випадків вживання заборонених речовин. Про це повідомив офіційний сайт Міжнародного олімпійського комітету (МОК).
Серед 30 спортсменів, які вживали допінг на Олімпіаді-2008, 23 людини були медалістами Ігор. Вони представляли вісім країн і чотири виду спорту.
15 атлетів, викритих у вживанні заборонених препаратів на Олімпіаді-2012, представляли два виду спорту та дев'ять країн.
Всі ці спортсмени отримають дискваліфікацію на Олімпійські ігри в Ріо-де-Жанейро.
Всього за дві хвилі перевірки було виявлено 98 позитивних допінг-тестів. Третя і четверта хвилі будуть проводитися після Ігор-2016.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня МОК прийме рішення про можливу дискваліфікацію збірної Росії з Олімпіади-2016 у повному складі.