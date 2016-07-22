Українець Долгополов програв у третьому колі тенісного турніру у Вашингтоні

У ніч на п'ятницю у Вашингтоні відбувся матч третього кола тенісного турніру "Citi Open" (категорія: ATP World Tour 500), в якому українець Олександр Долгополов програв американцеві Сему Куеррі і не зміг вийти до чвертьфіналу змагань, повідомляє Великий теніс України.

Матч завершився з рахунком 6-7 (5) 3-6.

Кожен з тенісистів скористався своїми брейкпоінтами у першій партії: Куеррі першим вийшов вперед, але Долгополов відразу ж повернув брейк (3-2). На тайбрейку американець лідирував (4-3), після чого втратив обидва розіграшу на своїй подачі. Подаючи при 5-4, українець також програв два очки і з першого ж сетболу Куеррі виграє партію.

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У другому сеті Долгополов заволодів ініціативою (3-1), після чого Куеррі взяв п'ять геймів поспіль.

Як повідомляв УНІАН, турнір у Вашингтоні проходить з 25 по 31 липня.